Öğretmenlerin aşılaması başladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ilköğretim, genel orta öğretim ve mesleki teknik okullarında görevli öğretmenlerin aşılanmasına bugün başlandığını açıkladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda yapılan yazılı açıklamaya göre, Amcaoğlu, aşılamanın, pandemi sürecinden kurtulmak adına çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Amcaoğlu, “Beklentimiz, sadece öğretmenlerimizi aşılamak değil, toplum genelinde aşılamanın en iyi orana ulaşması ve sıkıntısız bir şekilde yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerle öğretmenleri yüz yüze buluşturmaktır” dedi.

İlk, genel orta öğretim ve mesleki teknik okullarındaki öğretmenlerin aşılanmasının ardından üniversitelerdeki öğretim görevlileri ve personelin aşılanacağını da ifade eden Amcaoğlu, özel kreş, etüt merkezi ve benzeri kurumlarda çalışan öğretmen ve personelin de program kapsamında aşılanacağını kaydetti.

Amcaoğlu, özelde öğretmenlerin aşılanması ve genelde pandemi dönemi süresince çok yoğun çaba harcayan tüm sağlık çalışanlarına sevgi ve teşekkürlerini iletti.