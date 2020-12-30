Aşı bilmecesi

Kıbrıslı Türkler için, hem Türkiye hem de güneyden verilmesi beklenen aşılara yönelik hâlâ net bir tarih üretilememesi çalışmaları sürüncemede bıraktı.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi ‘aşı’ gündemine yönelik temaslarını her gün sürdürse de “Aşı Eylem Planı” netleşmedi.

Ayşe GÜLER

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadelede Türkiye ve güneyde başlayan aşı uygulamasının ardından gözler Kıbrıs’ın kuzeyine çevrildi.

Kıbrıslı Türkler için, hem Türkiye hem de güneyden verilmesi beklenen aşılara yönelik hâlâ net bir tarih üretilememesi çalışmaları sürüncemede bıraktı.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi ‘aşı’ gündemine yönelik temaslarını her gün sürdürse de

şu ana kadar kuzeyde uygulanmak üzere aşının ne zaman verileceği, hangi markanın getirileceğine yönelik net bir bilgi oluşturulmadı.

İlk etapta kaç kişinin aşılanacağına yönelik de net bir sayı belirlenmedi.

YENİDÜZEN, ‘aşı uygulamasına’ yönelik uzmanlarla görüştü.

YDÜ Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Kaya Süer, “Şu anda ne taraftan ne kadar aşı geleceği konusunda netlik yok” dedi, birkaç hafta içerisinde aşılanmanın başlanmasının beklendiğini dile getirdi.

Komite üyelerinden serzeniş…

Aşı ile ilgili çalışma yürüten İki Toplumlu Sağlık Komitesi Üyesi Emete İmge, komitenin, teknik ve stratejik olarak devrede olmadığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’ndaki komisyonun bu konudaki çalışmalarını sürdürdüğünü ancak daha fazla bilgisinin olmadığını aktardı.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Üyesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers ise Türkiye’den aşıların ne zaman geleceği, nasıl verileceğinin bilinmediğini dile getirdi, komite de başkanlık düzeyinde toplantı yapıldığını, tüm teknik komite üyelerinin dahil olduğu bir toplantı yapılması gerektiğine işaret etti.

Öte yandan görüş almak için aradığımız, İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan ise daha önce YENİDÜZEN’e verdiği demeç yüzünden şu anda konuyla ilgili açıklama yapmayacağını belirtti, Sağlık Bakanlığı’ndan bu yönde ‘direktif’ geldiğini aktardı.

Neler yaşandı?

Bilindiği üzere Kıbrıs Cumhuriyeti, 26 Aralık’ta Avrupa Birliği’nin sağladığı Covid-19 aşılarının ilk partisini teslim almıştı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamına Avrupa İlaç Ajansı onaylı onaylı BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarının teslimatı yapılmıştı.

Saner, 500 bin aşı demişti…

Süreçle ilgili karmaşa devam ederken, Başbakan Ersan Saner, Türkiye’den 500 bin aşının ülkeye geleceğini ve nüfusun yüzde 80’inin aşılanacağını belirtmişti.

Öte yandan Sağlık Bakanı Ali Pilli ise coronavirüs aşılarının bir kısmının AB’den, bir kısmının ise Türkiye’den geleceğini belirterek, önümüzdeki 10 gün içerisinde Türkiye’den aşıların gelmesinin beklendiğini açıklamıştı.

Pilli, AB’den gelecek aşılar konusunda ise güneye gelecek ikinci partiden kuzeye verileceğinin söylendiğini belirtmişti.

YDÜ Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Kaya Süer:

“Sağlık Bakanlığı’nda aşı komisyonu oluşturuldu. Ben hangisi gelirse aşıyı yaptırın derim.”

“Aşının her iki taraftan da gelmesi bekleniyor. Hangi taraftan ne geleceği net değil. Önceki gün Tabipler Birliği, ülkeye 400 bin doz yani 200 bin kişiye yetecek aşının geleceği söylendi. Sağlık Bakanlığı’nda aşı komisyonu oluşturuldu. Bu komisyonda bakanlık ve üniversitelerden bireyler var. Aşının ilk etapta hangi bireylere uygulanacağı konuşuluyor. Aşı henüz gelmedi. Ne taraftan ne kadar geleceği konusunda netlik yok.

Kamuoyunda aşı olup, olunmaması yönünde tartışmalar var. Ben hangisi gelirse aşıyı yaptırın derim. Covid-19’un her insanda nasıl seyredeceğine dair net bilgi yok. Büyük oranda hafif geçiriyor ama bazıları da hayatını kaybediyor.

Tabii ki aşıyı yaptıktan sonra deyip, serbestçe gezmek olmaz. Korunmak önemli. Güneyde aşılanmaya Pazartesi başlandı. Aşılar kısa zamanda hazırlandı, transferleri tamamlanacak. Birkaç hafta içerisinde aşılanma başlayacak. Tüm dünyada olduğu gibi, bizde de ilk önce sağlık çalışanları aşıları olacak. Daha sonra gruplar sınıflara ayrılacak, aşılanma programına devam edilecek.

Endişe edilecek durum yok. Şu anda aşıyla ilgili hazırlıklar yapıldı. Aşı adaya gelmediği için belli yerlerde, basamaklarda duruldu. Hangi noktalarda aşıların yapılacağı, alt yapı hazırlıkları yapıldı. Aşı kartları hazırlandı. Tüm çalışmaların tamamlanması için aşının gelmesi bekleniyor. Aşıların muhafazası ile ilgili eksi 70 alt yapısı tamamlandı. Aşılar, Veteriner Dairesi, üniversiteler ve bu imkana sahip yerlerde saklanabilecek.

Bakanlığın çıktığı ihale sonucu iki derin dondurucunun adaya gelmesi bekleniyor.”

KOMİTE ÜYELERİ NE DEDİ?

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Üyesi Emete İmge:

“Komite, teknik ve stratejik olarak devrede değil, başkan görüşüyor”

“Cumhurbaşkanlığı seçimden bu yana komitemiz toplanmadı. İki toplumlu komite teknik ve stratejik olarak devrede değil. Komite Başkanı Cenk Soydan, kendisi bilgi edindikçe bizimle paylaşıyor. Bunun dışında pek bilgimiz yok.

4 kategoriden oluşan aşı planı oluşturuldu. Aşı planının, AB uzmanlarına danışarak, AB rehberi takip edilerek yapıldığı söylendi. Aşı, önce sağlık çalışanları, yaşlı bakım evlerinde kalanlar, askerlere olacak…

Ancak bunun dışında bilgimiz yok. Herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Biz de tam bilmiyoruz, Cenk bey öyle dedi. Gelişmeleri, bakanın açıklamasından takip ediyoruz. Hangi aşının geleceğiyle ilgili net bir tarih yok. Güneyde aşıyla ilgili çalışmaları yürüten, eş komite başkanı da bilmiyor. Güneye gelen aşıların, hangi tarihte, hangi kategoriye göre bize uygulanacağı bilinmiyor. Bu konuda Pandemi Hastanesi’nin bina olarak durması çok acı, hafızalarımdan silinmeyecek.

Sağlık Bakanlığı’ndaki teknik komite çalışmalarını sürdürse de, iki toplumlu sağlık teknik komitesi aşı konusunda toplanmadı. Birbirimize aşı planlarımızı gönderdik. Aşı planlarının, birbirine benzer olduğunu biliyoruz. Aşı planlarının geliştirilmesi istendi ancak daha çok bilgim yok.”

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Üyesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers:

“Türkiye’den gelen aşılarla ilgili tam olarak ne zaman, nasıl verileceği bilinmiyor”

“ Avrupa Birliği’nden kuzeye 200 bin aşı verilmesi bekleniyor. Sağlık Bakanlığı aşı programını hazırladı. Bunu görmek istediler. Bir program sunuldu. Detaylı şeyler istediler. Ancak aşının tam olarak ne zaman verileceği belli değil. Aşıların peyderpey gelmesi bekleniyor.

Hangi noktaya verilecek belli değil. Bu konunun hem Cumhurbaşkanlığı hem de iki toplumlu teknik komite olarak üzerine gitmeliyiz.

Toplumun aşılanması, salgının önlenmesi yanı sıra dışa açılabilme ve ekonomik sıkıntıları aşabilmek için de önemli. Türkiye’den gelecek aşılarla ilgili tam olarak ne zaman, nasıl verileceği, hangi aşamada ülkeye geleceğine yönelik önceki gün Meclis kürsüsünden Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye soru sordum ancak bir cevap alamadım.

İki Toplumlu Komite de başkanlık düzeyinde toplantı yapılır. Tüm teknik komite üyelerinin katıldığı toplantı yapılmalı.”