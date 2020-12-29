Kıbrıs’ın güneyinde aşılama sürüyor

Kıbrıs'ın güneyinde Pfizer/BioNTech aşılama programı yaşlılar evinde çalışanlar ve COVID-19 hastalarına tedavi veren sağlık personel üzerinde uygulanıyor.

Aşı programının planlandığı gibi devam ettiği açıklandı. Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı basın sözcüsü Margarita Kyriakou, pazar günü Mağusa Genel Hastanesinde ve Lefkoşa’da Makarios Hastanesinde aşılama programının planlandığı şekilde devam ettiğini açıkladı.

Aşılama çalışmaları bugün de Lefkoşa Genel Hastanesinde ve diğer kentlerdeki hastanelerde sürdü. Bugün aşı olan kişiler arasında bulunan Başpiskopos II. Chrysostomos, bilim toplumuna salgına karşı yardımlarından dolayı teşekkürlerini sunarak, aşının insanlara koruma sunduğunu ancak tedbirlerini uygulanmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’ndan Anastasia Anthousi’se göre, 80 yaş üzeri kişilerin 6 Ocak’tan itibaren aşılanmasına başlanacak.

Aşı programının odağında, ilk aşı olacak kişiler; yaşlılar evinde çalışanlar ve COVID-19 hastalarına tedavi veren sağlık personeli olacak.

İkinci kategorinin, 80 yaş üzeri kişiler olacağını ve onların da randevu sonrası aşı merkezlerinde aşılanacaklarını söyleyen Anthousi, bu amaçla, Araştırma, Yenilikler ve Dijital Politika Müsteşarlığı ile işbirliği içinde bir yazılım oluşturulduğunu duyurdu.

Mevcut aşıların Pfizer/BioNTech şirketinden geldiğini belirten Anthousi, ocak ayında onaylanır onaylanmaz Moderna şirketinden aşıların da beklendiğini ve Sağlık Bakanlığı’nın bunların dışında aşı tedariki için dört şirketle daha görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı.