“Asgari ücretten vergi alınmayacak” dediler, adım atmadılar, vergi aldılar!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un, Ağustos ayı başında asgari ücretli çalışandan vergi alınamayacağını açıklamasına rağmen, asgari ücretten bu ay da vergi kesildi.

Önce CTP tarafından 'yasa önerisi' olarak gündeme getirilen daha sonra da hükümet yetkilileri tarafından da dile getirilen konuyla ilgili adım atılmaması üzerine vergi uygulamasında bir değişiklik olmadı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman “Yasa önerisi verdik, görüşmediler. ‘Gerek yok, biz yasa gücünde kararname çıkaracağız, asgari ücretliden vergi almayacağız’ dediler. Sonuç? Asgari ücretliden vergi alındı!” dedi, duruma tepki gösterdi.

Yasa önerisi ile konuyu ilk gündeme taşıyan CTP’nin Genel Başkanı Erhürman “Asgari ücretle geçinmek zorunda olan düşünsün değil mi? Sizin ne umurunuzda!” diye konuştu.