Asgari ücrette  Türkiye ile neredeyse eşitlendik

Türkiye: Brüt 5004 TL, net 4253 TL / Kıbrıs’ın kuzeyi: Brüt 4970 TL, net 4324 TL

Türkiye’de yeni asgari ücretin belirlenmesi ile Kıbrıs’ın kuzeyi ile Türkiye’de uygulanacak olan asgari ücret rakamları neredeyse aynı seviyeye geldi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Türkiye Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirledi, Yeni asgari ücret, net 4 bin 253 lira olarak açıklandı. Böylelikle Türkiye’deki asgari ücret ile Kuzey Kıbrıs’taki asgari ücret neredeyse eşitlendi.

Hatta Türkiye’deki brüt ücret Kıbrıs’ın kuzeyindeki brüt ücretin önüne geçti.

Türkiye’de yeni asgari ücret Brüt 5004 TL olarak belirlenirken, brüt ücret rakamı Kıbrıs’ın kuzeyinde 4970 TL olarak uygulanıyor.

Türkiye’de 4253 TL olarak tespit edilen net asgari ücret ise Kıbrıs’ın kuzeyinde 4324 TL.

Türkiye’de “en düşük asgari ücret” 4 bin 250 TL