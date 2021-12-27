Asgari ücrette tavsiye kararı Resmi Gazete’de: 10 günlük itiraz süreci başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun brüt 7 bin, net 6 bin 90 TL olarak belirlediği ancak İşverenler Sendikası’nın onay vermediği yeni asgari ücrete ilişkin tavsiye kararı Resmi Gazete’de yayımlandı, 10 günlük itiraz süreci başladı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, düzenlediği basın toplantısında asgari ücretle ilgili alınan kararın bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak 10 günlük itiraz sürecinin başladığına işaret etti.

Sucuoğlu, bu kararın ‘tavsiye kararı’ olduğunun altını çizdi.

Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete’de yer alan karar şöyle: Bakanlar Kurulu, 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası'nın 7'nci maddesi uyarınca, Asgari ücret Saptama Komisyonu'nun 22 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında alınan ve ekte sunulan, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı'nın Resmi Gazete'de ilan edilerek 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar verdi.

Neler olmuştu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 22 Aralık’ta toplanmış, 1 Ocak’tan itibaren uygulanmak üzere yeni asgari ücreti brüt 7 bin, net 6 bin 90 TL belirlemişti.

İşverenler Sendikası duruma tepki göstererek, masayı terk etmişti.

İşverenler Sendikası, hem Çalışma Bakanlığı hem de Bakanlar Kurulu’na gerekçeleriyle birlikte itiraz yazısını göndermiş, gözler yasal sürece çevrilmişti.

ASGARİ ÜCRET BRÜT 7 BİN, NET 6 BİN 90 TL

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