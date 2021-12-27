“Yarın emekliler, Perşembe memur ödenecek, Cuma 13. Maaş sürprizi olabilir”

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, bugün Temmuz ayı ek mesailerinin ödendiğini, yarın emekli maaşlarının, Perşembe günü memur maaşları ve belediyelerin yanı sıra taşımacılıkla ilgili ödemelerin yapılacağını, 13. Maaşın da ‘sürpriz’ olarak Cuma, olmazsa, 3 Ocak Pazartesi günü ödeneceğini açıkladı.

Asgari ücretle ilgili alınan kararın bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak 10 günlük itiraz sürecinin de başladığına işaret eden Başbakan Sucuoğlu, bu kararın ‘tavsiye kararı’ olduğunun altını çizdi

Asgari ücret ‘itiraz’ için Resmi Gazete’de

Ekonomik daralma ve pandeminin durumuna işaret eden Başbakan Faiz Sucuoğlu, turizm ve yükseköğrenimde bunlara bağlı sıkıntılara değindi.

İnşaat sektörünün de durağanlık yaşadığına dikkati çeken Sucuoğlu, dövizin düşünü ile bazı ödemelere ilişkin çalışmaların sonuna geldiklerini kaydetti.

Asgari ücretle ilgili alınan kararın bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak 10 günlük itiraz sürecinin de başladığına işaret eden Başbakan Sucuoğlu, bu kararın ‘tavsiye kararı’ olduğunun altını çizdi.

Bugün Temmuz ayı ek mesailerinin ödendiğini, yarın emekli maaşlarının, Perşembe günü memur maaşları ve belediyelerin yanı sıra taşımacılıkla ilgili ödemelerin yapılacağını, 13. Maaşın da ‘sürpriz’ olarak Cuma ödenebileceğini, olmazsa, 3 Ocak Pazartesi günü ödeneceğini açıkladı.

11 Ocak’ta öğretmenlerin hazırlık ödeneğinin de yapılacağını kaydeden Sucuoğlu, toplamda 15 gün içerisinde 1 milyar 218 milyon TL’lik ödeme yapılacağını açıkladı.

Benzin ve akaryakıtta büyük bir ihtimalle düşüş sağlanacağı öngörüsünü de belirten Sucuoğlu, belli firmaların %20-30 arası indirimlere başladığını da ifade etti.

Denetimlerin başladığını ve cezaların da kesildiğini söyleyen Sucuoğlu, Binboğa Kooperatifi’nde inek, tavuk ve civciv yemleri fiyatlarında da düştüğünü belirtti, rakamları verdi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, dövizde düşüşün sürmesi durumunda indirimlerin de süreceği görüşünü belirtti.

Turizm alanında Mart ayından itibaren hareket beklentisini belirten Sucuoğlu, 2022’nin sağlık, mutluluk ve ekonomide rahatlana getirmesi temennisini de paylaştı.

Seçim Hükümeti olarak ellerinden geldiğince çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Sucuoğlu, güneyden kuzeye geçişlerde PCR şartının gözden geçirilmesi için İki Toplumlu Komite’nin çalışmalar yaptığını da belirtti.

“Asgari ücretin belirlenmesinde usulen hata gördük”

Soru üzerine asgari ücrette ‘7 bin TL’yi değil, usulü tartıştıklarını söyleyen Faiz Sucuoğlu, böyle bir dönemde 7 bin TL’nin bile yeterli olmadığını bildiğini ancak asgari ücretin belirlenmesinde usulen hata gördüklerini ve bunun söylediklerini ifade etti.

Sucuoğlu, “10 günlük itiraz suresi var. 7 bin TL bu pahalılıkta yeterli değil ama daha farklı bir usulü tercih ederdim. İşverenlerin toplantıyı terk etmesine üzüldüm” dedi.

KIB-TEK… “Her tarafa borç var”

KIB-TEK’in borç yükünü hafifletmek için ciddi çalışmalar olduğunu, şu anki hali ile sürdürülebilir olmaktan uzak olduğunu da belirten Sucuoğlu, kesintileri önlemek için çalıştıklarını söyledi, “Her tarafa borç var” dedi.

Önümüzdeki günlerde az da olsa tüpte ve akaryakıtta fiyat düşmesinin beklediklerini yineleyen Sucuoğlu, ‘Geçimi nasıl rahatlatırız çalışmamız var. Tüm üreticilerimizle görüşüyoruz. Herkesin bir iyi niyeti söz konusu. Fiyatlarda düşüşün olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Döviz düştü hemen düşecek diye bir şey yok. Herkes hesabını kitabını yapacak, o şekilde düşüşler başlayacak” dedi.

EYLEMLER…

“Demokratik haktır”

Soru üzerine yarın düzenlenecek kitlesel eyleme ilişkin de açıklamalarda bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Demokratik haktır, biz de elimizden geleni bu dar dönemde yapıyoruz. Elimizde imkanlar çerçevesinde…” dedi.