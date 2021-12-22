ASGARİ ÜCRET BRÜT 7 BİN, NET 6 BİN 90 TL

1 Ocak 2022’den itibaren Yeni Asgari Ücret: Saatlik: 40.38TL, Günlük: 323.07TL, Haftalık: 1615.38 TL ve Aylık: 7.000.00 TL olarak uygulanacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı’nın Basın Açıklaması şu şekilde:

‘‘Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8’inci maddesi uyarınca oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Yasa’nın 7’nci ve 9’uncu maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak asgari ücreti görüşmek amacıyla Kurulumuz 28/07/2021 tarihinde ilk toplantısını yapmıştır. Daha sonra 13/08/2021 tarihinde ikinci toplantısını yapan Komisyon, 18/08/2021 tarihinde üçüncü toplantısını yapmıştır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15/09/2021 tarihinde tekrar toplanarak taraflar asgari ücret ile ilgili görüşlerini ortaya koyarak, 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemiştir. Gelinen aşamada taraflar 22/12/2021 tarihinde toplanarak, asgari ücreti yeniden görüşerek yeni asgari ücreti belirlenmiştir.

Gerçekleştirilen toplantıya Devlet tarafını temsilen 5 üye, işçi tarafını temsilen 5 üye ve işveren tarafını temsilen 4 üye katılmıştır.

Yapılan toplantıda taraflar asgari ücretin tespiti ile ilgili görüşlerini ortaya koymuşlar ve asgari ücretin ne kadar olması konusunu yeniden görüşmüşlerdir. Tarafların görüşlerini sunmasından sonra yeniden görüşülen Asgari Ücret oylamaya sunulmuştur. Resmi tarafça 7.000 TL brüt aylık asgari ücret olarak sunulan öneriye Devlet tarafı 5 evet, işçi tarafı 5 evet oyu vermiştir. İşveren tarafı ise, oylamaya katılmayarak toplantıdan ayrılmıştır. Bunun sonucunda Asgari Ücret’in 01/01/2022 tarihinden itibaren brüt;

Saatlik: 40.38TL

Günlük: 323.07TL

Haftalık: 1615.38 TL

Aylık: 7.000.00 TL

Olması ve Yasa’nın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 arası işe alınanlara bu kıstasların sırası ile %30 indirimle uygulanması önerisi oylamaya sunulmuş ve devlet ve işçi taraflarının olumlu oyları01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret olarak kabul edilmiştir.

Serdaroğlu, “İşçiye bu müjdeyi vermemiz gerekiyordu”

Masaya oturdukları andan itibaren asgari ücretin bugün belirlenmesinin kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Hür-iş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, “bizim derdimiz kimseyi batırmak değildir ama kimseyi de aç bırakmak değildir” dedi. Hükümetin masaya getirdiği 6.500 TL’yi müzakere ettiklerini ve Bakanlık kanadının 1 yıllık işveren prim desteği vereceğini söylemesine rağmen İşverenlerin masayı terk ettiğini dile getiren Serdaroğlu, “böyle bir zamanda, yeni yıla girerken işçiye bu müjdeyi vermemiz gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

"İşveren de yasa dışı bir işe imza attı sayılır"

Serdaroğlu, İşveren kanadından Metin Arhun'un konunun gerekirse yargıya taşınabileceği ifadelerini yorumlayarak, "Açlık sınırının kat kat altında olan bir rakamı görüşemezdik. Yargıya gidilecekse gidilebilir. İşveren de geldi, toplantının açılmasını istedi. O zaman onlar da yasa dışı bir işe imza attı sayılır" dedi.

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