Serap ŞAHİN

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan gemi kaptanı, kaptan yardımcısı, 6 mürettebat ve Filo Denizcilik direktörü teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi’nde saat 11:40 sıralarında başlayan duruşma saat 20:47’de bitti. Mahkeme, duruşmaya devam edilmek üzere yarın saat 10:30’a ertelendi.

Polis, zanlıların Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi’ne (SOLAS) göre olay günü sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle “Adam öldürme” suçundan itham edildiklerini açıkladı.

Mahkemeye 27 emare sunan polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek zanlıların serbest kalmaları halinde ülkeden kaçma ve tahkikata etki etme olasılıkları bulunduğu gerekçesiyle 3 ayı geçmeyen süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Gemi kalktıktan 14 dk sonra yardım çağrısı yapıldı

Mahkemede soruşturmaya ilişkin detayları aktaran Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, zanlıların 85 gündür tutuklu olduğunu belirtti.

Filo Jet’in 30 Ağustos tarihinde saat 11.56 sıralarında 259 yolcu ve 8 mürettebatla yola çıktığını anlatan Mannaş, geminin sol kızak uç kısmının kırılması nedeniyle alabora olarak battığını söyledi.

Mannaş, gemi kaptan yardımcısının saat 12.13’te yardım çağrısı yaptığını, olay yerine ilk ulaşan kişinin sivil Fırat Gencer olduğunu belirtti. Gencer’in ifadesine göre olay yerine daha sonra Sahil Güvenlik ekiplerinin geldiğini aktardı.

Gemiden 239 kişinin kurtarıldığını, aynı gün 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydeden Mannaş, Filo Denizcilik direktörü ile diğer 8 zanlının olay günü tutuklandığını kaydetti.

Mannaş, geminin kara kutusu olarak bilinen VDR cihazında 57 güne ait ses kaydı bulunduğunu da belirtti.

Mahkemeye 27 emare sunuldu

Mannaş, soruşturma kapsamında temin edilen toplam 27 emareyi mahkemeye sundu.

Emareler arasında bazı zanlıların gönüllü ifadeleri, yolcu sayıları ile gemi personeli listesinin bulunduğu yolcu manifestosu, gemi sicil belgeleri, şirket onay belgesi, direktörler listesi ve gemide yolcu olarak bulunan 6 kişinin ifadeleri yer aldı.

Mannaş, fatura ve tahsilat makbuzu, içerisinde bir video ile iki fotoğraf bulunan USB bellek, bazı zanlıların pass kartları ve zanlıların muhaceret dökümlerini de mahkemeye sundu.

“Zanlıların ülkeden kaçmaları kuvvetle muhtemel”

Zanlıların vatandaşlık durumlarına da değinen Mannaş, şirket direktörü A.Ö.’nün KKTC, geminin birinci kaptanı M.Ö.’nün ise TC-KKTC vatandaşı olduğunu belirtti. Mannaş, 3, 4, 5 ve 6 numaralı zanlıların Türkiye Cumhuriyeti, 7, 8 ve 9 numaralı zanlıların ise Azerbaycan vatandaşı olduğunu açıkladı.

Şirket direktörü A.Ö.’nün devamlı olarak Kıbrıs’ın güneyine giriş çıkış yaptığını belirten Mannaş, zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata etki etme olasılıkları bulunduğunu ve ülkeden kaçmalarının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.

Mannaş, Filo Denizcilik şirketinin 13 hissedardan oluştuğunu, bugüne kadar şirkette 10 kişinin direktörlük yaptığını ve zanlı A.Ö.’nün iki kez direktörlük görevinde bulunduğunu kaydetti.

“Toplumda infial yaratan ciddi bir mesele”

Meselenin son derece ciddi olduğunu ve toplumda infial yarattığını belirten Mannaş, tahkikatın tamamlandığını açıkladı. Mannaş, olayın vahametinin de göz önünde bulundurulmasını belirterek zanlıların 3 ayı geçmeyen süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Mahkeme, avukatların dinlenmesine geçilmeden önce duruşmaya 15 dakika ara verdi.

Avukat Ersözer: “Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik bu insanları ölüme terk etti”

Mahkemeye verilen 15 dakikalık aranın ardından 8 zanlının avukatı Bahar Ersözer, polise sorular yöneltti.

Ersözer, zanlıların neden “Adam öldürme” suçundan methaldar olduklarını sordu. Polis, zanlıların sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle bu suçtan methaldar olduklarını yineledi.

Ersözer, “Sizin devletinizin gerçek anlamda kurtarma yapmak için bir gemisi yoktur” dedi.

Avukat, faciada hayatını kaybeden Süleyman Erdoğan’ın kurtarma amacıyla iki kez gemiye döndüğünü ve üçüncü kez gemiden çıkamadığını belirterek bunun doğru olup olmadığını sordu. Polis, “Evet, doğrudur” yanıtını verdi.

Ersözer, kurtarma çalışmalarına katılan helikopterin kurtarmaya çalıştığı kişileri denize düşürdüğünü ve boğulmalarına neden olduğunu iddia etti.

Ersözer, “Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik bu insanları ölüme terk etti. Kurtarma gemilerinin benzini ve ekipmanı da yoktu. Videolarda gördük, insanlar bir çukurun içinde üst üsteydi. Oraya bir kurtarma ekibi bir ip uzatsaydı kurtulurdu” dedi.

Polis: “Meydey çağrısı yanlış verildi”

Polis geminin batışı sırasındq kaptan yardımcısının gemiden yapılan acil yardım çağrısının yanlış verdiğini belirterek, ‘Filo Jet batıyor’ dedi. Çağrıya ‘Meydey, Meydey’ diyerek başlaması gerekirdi” açıklamasında bulundu.

Avukat bazı yolcuların ifadelerini de mahkemede okudu:

‘Gemi yan yattıktan sonra suya atladık, 1 saat 15 dakika kurtarılmayı bekledik.’ Avukat Ersözer, bu ifadeye göre kurtarmanın etkin yapılmadığını söyledi.

Bir başka ifadede ise ‘Geminin dışında demir bulduk onu tuttuk. 1 saat kurtarılmayı bekledik.’ Ersözer “İnsanlar kurtarılmak için ortalama 1 saat denizin içinde bekledi” diye konuştu.

“Tamirattan Liman Başkanlığı’nın bilgisi var”

Avukat , gemi kaptanı ve tayfaların limanda “gemiyi üstünkörü tamir ettiğinden” Liman Başkanlığı’nın bilgisi olduğunu, sorumluluk almamak için bilgisi olmadıklarını söylediklerini iddia etti. Mahkeme avukatların dinlenmesine devam edilmek üzere yarına ertelendi.