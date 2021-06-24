Asgari ücrete oranla akaryakıt gerçeği

AKARYAKIT fiyatları dövize bağlı olarak belirlense de, eriyen “alım gücü” karşısında özellikle dar gelirlilerin hayat koşulları giderek zorlaşıyor. Akaryakıt, adanın güneyi ve İngiltere’de daha pahalı olsa da, buralarda alım gücü çok daha yüksek. Oranlar Türkiye ve KKTC’nin birlikte yoksullaştığını ortaya koyuyor.

YENİDÜZEN, adanın her iki tarafı ile birlikte Türkiye ve İngiltere’deki akaryakıt fiyatlarını ayrıca asgari ücret yansımalarını inceledi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde bir asgari ücrete toplam 548 Litre 95 oktan benzin alınıyorken, akaryakıt tarifeleri daha pahalı olmasına rağmen güneyde 608 Litre benzin alınıyor.

Fehime ALASYA



Akaryakıt fiyatları dövize ve dünya petrol piyasasına göre belirlense de, eriyen alım gücü karşısında özellikle dar gelirlilerin hayat koşulları giderek zorlaşıyor.



Kıbrıs’ın güneyi ve İngiltere’de akaryakıt daha pahalı olmasına rağmen burada yaşayanlar asgari ücretle depolarını çok daha fazla doldurabiliyor.



Akaryakıt ve asgari ücret kıyası, Türkiye ve KKTC’nin birlikte yoksullaştığını da ortaya koyuyor.



YENİDÜZEN, adanın iki tarafı ile birlikte Türkiye ve İngiltere’de asgari ücretle alınabilecek benzin miktarlarını inceledi. Kıbrıs’ın kuzeyinde asgari ücrete toplam 548 Litre benzin alınıyorken, bu rakam akaryakıt ücretlerinin çok daha pahalı olduğu güneyde 608 Litre şeklinde ortaya çıktı.



Türkiye’deki asgari ücretle 366 Litre, İngiltere’deki asgari ücretle BİN 102 Litre, Malta’daki asgari ücretle ise 495 Litre benzin alınabiliyor.

RAKAMLARLA AKARYAKIT-ASGARİ ÜCRET ORANI

*KKTC Merkez Bankası verilerine göre Euro 10.37 TL, Sterlin ise 12.14 TL alınarak, hesaplandı.

Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasında iki katı aşan dolum farkı

Kıbrıs’ın kuzeyinde ortalama 50 litre depo hacimli salon tipi araç, en çok kullanılan benzin türü olan 95 oktan benzinle 348 TL’ye doluyor. Böylelikle bir depo benzin almak isteyen asgari ücretli, aylık maaşının yüzde 9,11’ini benzine harcıyor.



Aynı depo hacmine sahip araç ise Kıbrıs’ın güneyinde 741 TL’ye doluyor. Asgari ücretin 870 Euro yani 9 bin 21 TL olduğu güneyde ise vatandaşlar asgari ücretin yüzde 8,22’sini benzine harcıyor.



Kıbrıs’ın kuzeyinde söz konusu akaryakıt fiyatlarında 95 oktan benzinin litresi 6,96 TL iken, bu rakam güneyde 14,/82 TL’ye denk geliyor.

Kuzeyde 3 seferde 92 kuruşluk zam

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin geçtiğimiz gün akaryakıta 7 Mayıs’tan bu yana yaptığı üçüncü zamla birlikte 95 oktan benzinin litre fiyatına 92 kuruşluk artış oldu.

7 Mayıs’ta 6,07 TL olan 95 oktan benzin, 29 Mayıs’ta 6.51 TL’ye yükselirken, geçtiğimiz gün yapılan zam ile bu rakam 6,96 TL oldu.



Söz konusu zamlar ile vatandaş 46 gün önce 50 TL’ye 8 Litre akaryakıt alıyorken, bu oran 1 Litre azaldı, artık 7 Litre akaryakıt alınır olundu.