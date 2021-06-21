Akaryakıta zam üstüne zam
Akaryakıta zam yapıldı. Resmi Gazetede yayınlanan karar ile zam bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.
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Akaryakıta yine zam yapıldı.
(TL / Lt.)
BENZİN 95 Oktan: Eski, 6.51 – Yeni, 6.96
BENZİN 98 Oktan: Eski, 6.64 – Yeni 7.09
Euro diesel: Eski, 6.04 – Yeni 6.52
Gaz yağı: Eski, 5.95 – Yeni 6.37
Resmi Gazetede yayınlanan karar ile zam bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.
Bakanlar Kurulu, daha önce 7 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde de benzine zam yapmıştı...
Yeni yapılan zamma göre fiyatlar şöyle:
95 OKT: 6,96 TL
98 OKT: 7,09 TL
E-DIESEL: 6,52 TL
GAZ YAGI: 6,37 TL
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