Akaryakıta zam üstüne zam

Akaryakıta yine zam yapıldı.



(TL / Lt.)

BENZİN 95 Oktan: Eski, 6.51 – Yeni, 6.96

BENZİN 98 Oktan: Eski, 6.64 – Yeni 7.09

Euro diesel: Eski, 6.04 – Yeni 6.52

Gaz yağı: Eski, 5.95 – Yeni 6.37



Resmi Gazetede yayınlanan karar ile zam bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

Bakanlar Kurulu, daha önce 7 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde de benzine zam yapmıştı...

Yeni yapılan zamma göre fiyatlar şöyle:

95 OKT: 6,96 TL

98 OKT: 7,09 TL

E-DIESEL: 6,52 TL

GAZ YAGI: 6,37 TL