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Akaryakıta zam üstüne zam

Akaryakıta zam üstüne zam

Akaryakıta zam yapıldı. Resmi Gazetede yayınlanan karar ile zam bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

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Akaryakıta yine zam yapıldı.

(TL / Lt.)

BENZİN 95 Oktan: Eski, 6.51 – Yeni, 6.96 
BENZİN 98 Oktan: Eski, 6.64 – Yeni 7.09
Euro diesel: Eski, 6.04 – Yeni 6.52
Gaz yağı: Eski, 5.95 – Yeni 6.37


Resmi Gazetede yayınlanan karar ile zam bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

Bakanlar Kurulu, daha önce 7 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde de benzine zam yapmıştı...

Yeni yapılan zamma göre fiyatlar şöyle:

zam.jpg

95 OKT: 6,96 TL
98 OKT: 7,09 TL
E-DIESEL: 6,52 TL
GAZ YAGI: 6,37 TL

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