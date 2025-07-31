“Asgari ücrete itiraz eden işveren insafsızlık yapıyor”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen ve Temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücrete işveren tarafının itiraz etmesini eleştirdi, yapılan bu itiraz insafsızlıktır” dedi.

Yüksek enflasyon koşullarında özel sektör çalışanlarının adeta açlığa mahkum edildiğini ifade eden Bengihan, işverenlere çağrıda bulunarak, “Hayat pahalılığı oranında yapılan bir artışı bile çok gören işverenler bir ay asgari ücretle yaşamayı denesinler” önerisinde bulundu.

Hayat pahalılığına göre yapılan ücret artışlarının gerçek anlamda bir zam olmadığını vurgulayan Bengihan, “Bu artış, yalnızca alım gücündeki kaybın telafisidir” diyerek kamuoyuna hatırlatma yaptı.

İşverenlerin bu durumu dahi kabul etmemesini “vicdansız bir zihniyetin ürünü” olarak nitelendiren Bengihan, “Çalışanına insanca bir yaşamı layık görmeyenleri şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

KTAMS Başkanı Bengihan açıklamasının sonunda, sendika olarak her zaman olduğu gibi emekçilerin yanında durmaya devam edeceklerini vurguladı.