Asgari ücret yeniden masada

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçilerin “yetersiz”, işverenin ise “gerekenin üzerinde” bularak itiraz ettiği aylık brüt 7 bin TL’lik asgari ücreti yeniden değerlendirmek üzere bugün toplandı. Komisyonda 22 Aralık 2021’de işveren temsilcilerinin masadan ayrılmasının ardından oy çokluğuyla belirlenen asgari ücreti masaya yatırıyor.

Komisyon, asgari ücreti brüt saatlik 40,38TL, günlük 323,07 TL, haftalık bin 615,38 TL ve aylık 7 bin TL olarak belirlemişti.

Belirlenen asgari ücrete Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası fazla olduğu gerekçesiyle, Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları (EL-SEN) ve Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) yetersiz olduğu gerekçesiyle itiraz etmişti.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR…

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, ilgili yasa çerçevesinde, uygun aralıklarla asgari ücretleri saptayıp Bakanlar Kuruluna tavsiyede bulunmakla; Bakanlar Kurulu ise, Komisyonca, saptanan asgari ücreti, en geç yedi gün içinde Resmî Gazete'de ilân ederek on günlük itiraz süresi tanımakla yükümlü.

Bu çerçevede, 7 bin TL’lik asgari ücrete, 22 Aralık 2021 tarihinde Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, 29 Aralık 2021 tarihinde Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları (EL-SEN) ve 30 Aralık 2021 tarihinde Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) yazılı olarak itiraz etmişti. İlgili yasa itiraz olması durumunda konunun bir kez daha Komisyona havale edilmesini öngörüyor. Bu çerçevede yarın toplanacak olan Komisyon itirazları görüşerek nihai kararını verecek.

Toplantıda Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, İşverenler Sendikası Temsilcisi Cengiz Alp ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı hazır bulundu.

Toplantıda ilk sözü alan Yaylalı, nihai kararın bugün çıkacağını belirterek, "Asgari ücret aslında en düşük taban ücrettir, bu böyle bilinmeli" dedi.

Yaylalı'dan sonra söz alan İşverenler Sensikası Temsilcisi Cengiz Alp, "İşverenler artık ayakta kalmak için çabalıyor, işletmelerin kapsını açık tutmak için çalışıyor" dedi. Sigortalarda kayıtlı 30 bin 600 kişinin işini kaybettiğini anlatan Alp, "Eğer işletmeler kapanırsa o zaman talep edilen rakam zaten ödenemez" ifadelerini kullandı.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise yapılan bu toplantının belirlenen asgari ücrete itirazları değerlendirme toplantısı olduğunun altını çizdi. Serdaroğlu, "İşveren düşmanı değiliz, birbirimize bağlıyız ancak esas tartışılması gereken 7 bin TL asgari ücret değildi, bunu, açlık sınırı altında kalmasıdır. Açlık sınırı altındadır asgari ücret beklentisi bilimsellikten uzak olur. Kaynaklarımızı acaba doğru yönde kullanabildik mi? Devlet destekleri kimlere yapıldı? İhtiyacı olmayan işletmelere prim desteği yapıldı, yapılmamalıydı" dedi.

Belirlenen asgari ücretin geçim sıkıntısı karşısında 'az bile kaldı' diyen Serdaroğlu, "Artık elimizdeki kaynakla devlet desteğini kimlere yapmalıyız, muhtaç işverenlere nasıl destek veririz konusunu konuşmalıyız. Biz de buna hazırız, bu masadan netice alarak kalkmak isteriz" şeklinde konuştu.

Yeniden söz alan Başkan Yaylalı, gerek oy birliği, gerekse oy çokluğu olsun, her şekilde bugün bir netice alınacağını dile getirdi.