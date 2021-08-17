Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2021’in ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla yarın yeniden toplanıyor.

Komisyon geçen Cuma günkü toplantısından sonuç çıkmadığı için yarın saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yeniden toplantı yapacak.

1 Şubat 2021’de yürürlüğe giren asgari ücret, brüt 4 bin 400 TL, net 3 bin 828 TL olarak belirlenmişti.