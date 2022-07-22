Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanamadı

İtirazlar üzerine bugün yeniden bir araya gelecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu nisaba takıldı, toplanamadı.

İşveren ve devlet tarafından bazı üyelerin yurt dışında olması nedeniyle nisaba takılan komisyon toplantısı, önümüzdeki haftaya ertelendi.

Komisyonun yeniden toplanmaması halinde bu ay asgari ücret; brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olarak yürürlükte olacak.

"Asgari ücretli ölüme terk edildi"

“Asgari ücret hayat pahalılığı oranında artırılmalı ve her koşulda vergiden muaf olmalıdır”