Tabutla Başbakanlığa yürüyorlar

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun nisaba takılıp, toplanamaması sonucu sendikalar "tabutla" Başbakanlığa yürüyor.

İtirazlar üzerine bugün yeniden toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi, kamuda örgütlü sendikalar Çalışma Bakanlığı önünde "tabutlu" bir eylem düzenledi.

Asgari ücretlinin, hayat pahalılığı oranı altındaki artışla ölüme terk edildiğini ifade eden sendikalar, bu nedenle Bakanlık önüne asgari ücretliyi temsil eden bir tabut getirdi.

Eylemde ayrıca, "Asgari ücretliye bedel ödemekten vazgeç", "Aç bırak itaat etsin, cahil bırak biat etsin" ve "insan onuruna yaraşır bir asgari ücret istiyoruz" yazılı pankartlar açıldı.

Eylemde konuşan masadaki işçi tarafını temsil eden HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, "Bu tabutlu eylem ilerleyen zamanlarda gerçek olacaktır.

Hükümet edenler nedeniyle asgari ücretlinin beyin ölümü başlamıştır. Komisyonda, masada yatmaktadır" dedi.

Asgari ücretlinin, Çalışma Bakanı ve işverenlerin inisiyatifine kaldığını ifade eden Serdaroğlu, "hayat pahalılığını yansıtmaları gerekirken, asgari ücretliyi çeşit türlü bahaneyle ölüme terk etmişlerdir. İşveren ve hükümet, işbirliği yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, bugün toplantıdan hayat pahalılığı oranının altında bir artış kararı çıkması hâlinde "asgari ücretlinin ölümünün ilanı olacağını ve tabutunun Başbakanlık önüne bırakılacağını" söyledi.