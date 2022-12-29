Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün saat 16.00’da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısı üzerine toplanıyor.

Komisyon son olarak geçtiğimiz Perşembe günü toplanmıştı. Son toplantıda açıklama yapan Çalışma Bakanı Taçoy, “yeni yıldan önce asgari ücretin belirlenmesini hedeflediklerini” söylemişti.

Bu nedenle, 2023’ün ilk asgari ücretinin bugün belirlenmesi bekleniyor. YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre asgari ücret masasının işveren ve devlet tarafları, yüzde 30 ila 33 arası bir artış yapılmasını talep ediyor.

Öte yandan işçi tarafı ve sendikalar ise yüzde 50’ye yakın bir artışın olması gerektiğini söylüyor.