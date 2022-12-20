Asgari Ücret Saptama Komisyonu Perşembe günü toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu asgari ücreti belirlemek üzere Perşembe günü toplanıyor.
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu asgari ücreti belirlemek üzere perşembe günü toplanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda yer alacak toplantı saat 14.00‘te başlayacak.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu en son 27 Temmuz’da toplanıp asgari ücrete yapılan itirazları değerlendirerek reddetmiş ve 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti brüt 9 bin 885, net 8 bin 600 TL olarak belirlemişti.
Foto: Arşiv
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Etiketler : ASGARİ ÜCRET, asgari ücret saptama komisyonu