Asgari Ücret Saptama Komisyonu Cuma günü toplanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Cuma günü saat 10.00’da toplayacağını açıkladı.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan '14. Saat' adlı programda yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Cuma günü saat 10.00’da toplayacağını ve taraflara resmi davetin yapılacağını söyledi.
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