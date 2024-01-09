Asgari Ücret Saptama Komisyonu Cuma günü toplanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan '14. Saat' adlı programda yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Cuma günü saat 10.00’da toplayacağını ve taraflara resmi davetin yapılacağını söyledi.