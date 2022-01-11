Asgari ücrete yeniden oyçokluğu kararı: Net 6 bin 90 TL, brüt 7 bin TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu itirazları değerlendirdi ve oy çokluğu ile yeniden ücreti net 6 bin 90, brüt 7 bin TL olarak onayladı.

Komisyon toplantısının ardından açıklama yapan Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, bugünkü toplantıda itirazların değerlendirildiğini ve 7 bin brüt asgari ücretin yeniden oylanarak onaylandığını açıkladı.

İşverenler Sendika Temslcisi Cengiz Alp, "Keşke rakamda anlaşabilseydik. Bu ücret şu anda yürürlüğe giriyor" dedi.

İşverenler yargı yolunu değerlendirecek

İşverenler Sendika Temslcisi Cengiz Alp YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada “İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu eğer gerek duyarsa bunu yargıya taşıma kararı alır” dedi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçilerin “yetersiz”, işverenin ise “gerekenin üzerinde” bularak itiraz ettiği aylık brüt 7 bin TL’lik asgari ücreti yeniden değerlendirmek üzere bugün toplandı. Komisyonda 22 Aralık 2021’de işveren temsilcilerinin masadan ayrılmasının ardından oy çokluğuyla belirlenen asgari ücreti masaya yatırdı.

Komisyon, asgari ücreti brüt saatlik 40,38TL, günlük 323,07 TL, haftalık bin 615,38 TL ve aylık 7 bin TL olarak belirlemişti.

Belirlenen asgari ücrete Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası fazla olduğu gerekçesiyle, Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları (EL-SEN) ve Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) yetersiz olduğu gerekçesiyle itiraz etmişti.