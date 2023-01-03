Asgari ücret: Görüşmelere ara verildi, Taçoy teklifleri hükümetle görüşüyor

Yılın ilk asgari ücretini belirlemek adına üçüncü kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasına, işveren ve işçi tarafının taleplerinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy tarafından hükümet yetkilileriyle görüşeceği gerekçesiyle ara verildi. Arada konuşan işveren temsilcisi, işverene verilecek prim desteğinin yüzde 65 civarında olması halinde farklı bir ücrete, yüzde 50 civarında verilmesi halindeyse daha farklı bir ücrete onay vereceklerini söyledi. İşveren temsilcisi, “11 bin 750 TL net asgari ücret” önerisini de dillendirdi.

İşçi tarafı ise 12 bin TL’den bir kuruş geri adım atmadıklarını, işveren tarafının prim desteği beklentisinin beklenenin altında olsa bile 12 bin TL net asgari ücretten vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Süreç...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere üçüncü kez toplandı; taraflar toplantı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Masanın devlet kanadı adına açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, “11 bin 500 TL net, bizim çıkabileceğimiz en üst noktadır” derken, işçi tarafını temsil eden HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise 11 bin 500 TL’yi kabul edemeyeceklerini söyledi, 12 bin 39 TL net, 13 bin 839 TL brüt teklifinde bulundu.

İşveren tarafı temsilcisi Arhun da açıklama yaparak, her detayın düşünülmesi gerektiğini, aksi taktirde işletmelerin kapanmayla yüz yüze gelebileceğini söyledi.

Toplantı öncesi yapılan açıklamalarda, Serdaroğlu’nun, “fiyatları arttırmayın, asgari ücrete artış istemeyelim. Esas olan asgari ücreti yükseltmek değil, pahalılığı düşürmek” sözleri dikkat çekti. Açıklamaların ardından toplantı başladı.