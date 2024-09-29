Asgari ücret değişmedi
İtiraz Kurulu Toplantısı tamamlandı, Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu yılın üçüncü asgari ücretini açıkladı.
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İtiraz Kurulu Toplantısı tamamlandı, Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu yılın üçüncü asgari ücretini açıkladı.
Buna göre hayat pahalılığı oranındaki yüzde 19,19 artış onaylandı, asgari ücret değişmedi.
Karar işçi ve devlet kanadının oylarıyla, oy çokluğuyla alındı. Yeni asgari ücretin 1 Eylül’den itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı.
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