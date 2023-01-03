Asgari ücret belirlendi: 11 bin 800 net, 13 bin 563 brüt

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, yeni asgari ücretin 11 bin 800 net, 13 bin 563 brüt olarak saptandığını açıkladı

Taçoy, çalışan sayısı 5’in üzerinde olan işyerlerine, 10 çalışana kadar %50 prim desteği verileceğini de belirtti.

Serdaroğlu: “Belirlenen asgari ücreti koruyabilmek adına hükümet ciddi önlemler almalı”

İstişare ve uzlaşı içinde bu kararı aldıklarını ifade eden İşçi tarafı Ahmet Serdaroğlu, piyasadaki istikrar ve fiyat denetiminin önemine değindi. Serdaroğlu, “Bakanlık ile bu bağlamda istişarelerimiz sürecek. Temel gıda ürünlerinde fiyat sabitlemesine gidilmeli. Bu belirlenen asgari ücreti koruyabilmek adına hükümet edenler ciddi önlemler almalı” dedi.

Arhun: “Bahsi geçen primler bir sonraki asgari ücret tespitine dek sürecek”

Devletin ilk etapta işveren tarafına destek vermeyeceği bir yol izlediğini anlatan İşveren Sendikası Başkanı Metin Arhun, “Şu anda 10 çalışanı olan işletmelere verilecek olan %50 katkı yaklaşık 700 TL’ye denk geliyor. Bizim için önemli olan bizd4en çıkacak olan miktar ve devletin bu işe elini koyup desteklerini devam ettirmesiydi. Bunu sağladıkları için mutluyuz.”

Verilecek olan rakamın devlet bütçesine yük olacak bir rakam olmadığına da değinen Arhun, bahsi geçen primlerin bir sonraki asgari ücret tespitine dek süreceği bilgisini de verdi.