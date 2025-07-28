Asaf Şenol’u kaybettik…
Kıbrıs’taki demokrasi mücadelesine verdiği katkılarla tanınan, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) çeşitli görevleri üstlenen, emekli müsteşar Asaf Şenol hayatını kaybetti.
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Kıbrıs’taki demokrasi mücadelesine verdiği katkılarla tanınan, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) çeşitli görevleri üstlenen, emekli müsteşar Asaf Şenol hayatını kaybetti.
Şenol bir süredir tedavi altındaydı. Şenol’un bugün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Asaf Şenol'un cenaze törenine ilişkin detayların ailesi tarafından paylaşılacağı öğrenildi.
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