ARUCAD, öğrencilere yüzde 50 burs imkanı tanıyacağını duyurdu

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), KKTC vatandaşı ve lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC Uyruklu öğrencilere, üniversite bünyesinde eğitim veren tüm programlarda yüzde 50 burs hakkı tanınacağını duyurdu.

ARUCAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, adayların 15, 16 ve 17 Haziran tarihlerinde ARUCAD’ın Girne Kampüsünde yer alacak mülakatlara katılarak burs oranını yüzde 75, 90 veya 100’e çıkarabileceği ifade edildi.

-4 Yeni Lisans Programına Başvurular Kabul Ediliyor

Açıklamada 2021-2022 Akademik Yılının Bahar Döneminde Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Oyunculuk, Modern Dans ve Ses Sanatları Tasarımı Bölümlerinin lisans programlarının açıldığı ve aday öğrencilerin, 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi için yeni lisans programlarına başvuruda bulunabileceği de ifade edildi.

Açılan 4 yeni lisans programı ile birlikte toplam 17 bölüme sahip ARUCAD’da, Sanat Fakültesi altında Plastik Sanatlar, Fotoğraf, Seramik, Film Tasarımı ve Yönetimi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümleri; Tasarım Fakültesi altında; Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri; İletişim Fakültesi altında Dijital Oyun Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya ve İletişim, Reklam Tasarımı ve İletişimi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümleri; Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi altında Oyunculuk, Modern Dans ve Ses Sanatları Tasarımı Bölümleri bulunuyor.

-Manchester School of Art ile Çift Diploma Avantajı

Açıklamaya göre ARUCAD Plastik Sanatlar Bölümü öğrencilerine, Manchester Metropolitan Üniversitesi’ne bağlı Manchester School of Art (MSoA) ile gerçekleştirilen işbirliği anlaşmasına dayanan öğrenci değişim programı ile çift diploma fırsatı sunuyor.

Adaylar, ARUCAD’ın sunduğu burs olanakları, mülakat ve kayıt koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve 0533 873 85 85 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilir.