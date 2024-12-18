“ARUCAD 5’inci Liseler Arası Tasarım Yarışması” ödül töreni yapıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) tarafından düzenlenen 5’inci Liseler Arası Tasarım Yarışması’nda ödüller dün gece verildi.

ARUCAD’dan yapılan yazılı açıklamada, “Bir Çizginin Hikayesi” temasıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni ARUCAD Sanat Galerisi’nde yer aldı. Yarışmaya başvuran öğrencilerin eserlerinden oluşturulan sergide de 10 farklı ülkelerden 80 öğrencinin eser, yer adlı.

Yarışma birincisi Kazakistan’dan KILC College öğrencisi RuYuan Wen, ikinci Türkiye’den Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Yağmur Çağlar ve üçüncü Kuzey Kıbrıs’tan 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencisi Semina Koçak oldu. Erbil Arkın Özel Ödülünü Kuzey Kıbrıs’tan Esin Leman Lisesi öğrencisi Nil Yaşarcan, Sosyal Medya Ödülünü ise Türkiye’den Ufuk Arslan Anadolu Lisesi öğrencisi Ceren Arısoy aldı. Dereceye giren öğrencilere ARUCAD’da tam burs, para ödülü ve başarı belgeleri takdim edildi.

Törende yaptığı konuşmada ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın, bu yarışmaların, öğrencilere yaratıcılıklarını sergileme fırsatı sunduğunu kaydetti. Erkın, "Başlangıçta bir kıvılcım olarak doğan yaratıcılığın, zamanla bir aleve dönüşmesine tanıklık etmek benim için büyük bir gurur kaynağı. Bu gururu sizlerle bir kez daha paylaşmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi de, yarışmanın 5’inci yılında 10 farklı ülkeden 80 başvuru almanın büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Yarışmaya katılımın her yıl arttığını ve giderek daha uluslararası bir boyut kazandığını dile getiren Vehbi, "2020 yılında ‘Süper Kahramanlar Kıbrıs’ta’ temasıyla başlattığımız ARUCAD Liseler Arası Tasarım Yarışması ile yaratıcılığı teşvik etmeyi ve toplumsal konulara duyarlılığı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Dereceye giren öğrencilerin gittiği liselerinin resim, müzik veya tasarım atölyelerine destek de verdiklerini belirten Vehbi, katkı koyan her kesime teşekkür de etti.