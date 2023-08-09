Artı Eğitim Merkezi Şampiyon Melekler yararına kermes düzenledi

Gazimağusa Artı Eğitim Merkezi Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına kermes gerçekleştirdi.

Gazimağusa Artı Eğitim Merkezi adına açıklamada bulunan Ebru Bayıkoğlu, birçok şampiyon meleğin merkezin öğrencisi olduğunu belirterek, tüm şampiyon meleklerin, öğretmen ve velilerin kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kaynak: BRT