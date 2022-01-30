Artı Eğitim Merkezi öğrencilerinden Koleje Giriş Sınavı'nda önemli başarı

Artı Eğitim Merkezi düzenlediği bir basın toplantısıyla, Koleje Giriş Sınavı'nın (KGS-1) ilk aşamasında başarılı olan öğrencilerini tanıttı.

Koleje Giriş Sınavı'nın ilk oturumu dün 7 merkezde, 2 bin 69 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi, Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da şubeleri bulunan Artı Eğitim Merkezi'nden sınava katılan öğrencilerin ortalama yüzde 72’si, bölge barajlarının üzerinde başarı göstererek ikinci sınav için büyük bir avantaj elde etti. Kurum yetkilileri bu başarıyı öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin katıldığı bir basın toplantısıyla duyurdu.

Bölgelerde ilk üç dereceyi ellerinde bulunduran öğrencilerini basın aracılığıyla halka tanıtan Artı Eğitim Merkezi Direktörü Havva Şeniz, şunları söyledi:

“Ada genelinde yakaladığımız yüzde 72’lik başarı oranı, bizim için çok önemli... Bu başarının Haziran ayında yapılacak olan KGS-2 için öğrencilerimize büyük bir avantaj sağlayacağına inanıyoruz ancak öğrencilerimiz sevgili Doruk ve Zeynep’in 100 tam puan alarak KGS-1’de KKTC birincisi olmaları ve yapılan bu ilk sınava başarılarıyla damga vurmaları, bizler için ayrı bir gurur vesilesi olmuştur. Yapılan sınav biliyorsunuz ki, KGS maratonunun ilk ayağıydı; ancak KGS süreci, henüz tamamlanmadı. Doruk ve Zeynep’in yanında Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve İskele bölgelerinde ilk üç sırayı alan öğrencilerimizin başarıları, hem kendilerini hem de diğer öğrencilerimizi gelecek dönemdeki çalışmalarımıza yönelik motive edecektir. Sınava girme cesaretini gösteren ve bu sınavdan alnının akıyla çıkan tüm öğrencilerimizi gönülden kutlar, bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimize ve ailelerimize teşekkür ederiz.”

BÖLGELERDE İLK ÜÇ DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER:

Doruk Sarıgül 100 p (Gazimağusa Birincisi - KKTC Birincisi)

Zeynep Dereboylu 100 p (Gazimağusa Birincisi - KKTC Birincisi)

Ela Safiye Dağdelen 99 p (Lefkoşa Birincisi - KKTC İkincisi)

Tuncel Gülsevener 99 p (Lefkoşa Birincisi - KKTC İkincisi)

Akman Tüzünkan 98 p (Lefkoşa İkincisi - KKTC Üçüncüsü)

Han Özder 98 p (Lefkoşa İkincisi - KKTC Üçüncüsü)

Selin Ceylanlı 98 p (Lefkoşa İkincisi - KKTC Üçüncüsü)

Adel Mehmet Ekdal 97 p (Lefkoşa Üçüncüsü - KKTC Dördüncüsü)

Arhan Artam 97 p (Lefkoşa Üçüncüsü - KKTC Dördüncüsü)

Arif Aktepe 97 p (Lefkoşa Üçüncüsü - KKTC Dördüncüsü)

Dilay Seylani 97 p (Lefkoşa Üçüncüsü - KKTC Dördüncüsü)

Eylül Hira Özertural 97 p (Lefkoşa Üçüncüsü - KKTC Dördüncüsü)

Gülten Erbildim 97 p (Lefkoşa Üçüncüsü - KKTC Dördüncüsü)

Suzan Ballı 97 p (Lefkoşa Üçüncüsü - KKTC Dördüncüsü)

Osman Solkanat 97 p (Lefkoşa Üçüncüsü - KKTC Dördüncüsü)

İlkim Duru Işık 96 p (Girne İkincisi - KKTC Beşincisi)

İsmail Eren Midem 96 p (Gazimağusa İkincisi - KKTC Beşincisi)

Esen Uzun 95 p (Girne Üçüncüsü - KKTC Altıncısı)

Fuatcan Çeto 95 p (Girne Üçüncüsü - KKTC Altıncısı)

Yalçın Vehit 95 p (Gazimağusa Üçüncüsü - KKTC Altıncısı)

Mira Melisa Demiray 94 p (İskele İkincisi – KKTC Yedincisi)