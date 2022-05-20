Arıklı: “20 Temmuz’a kadar bitmesi gerek”

Yeni Ercan Havalimanı şantiyesinde, inşaatın son durumu ile ilgili sunum ve basın toplantısı yapıldı.

Yeni havalimanı basın bilgilendirme toplantısına katılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yeni Ercan tamamlanınca KKTC’nin gururu olacağını vurguladı. Arıklı, 20 Temmuz’a kadar yeni Ercan’ın bina inşaatının tamamlanmasını istedi, artık daha fazla tahammül kalmadığını söyledi.

Bilgilendirme ve basın toplantısına, T&T Hava Limanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik, işletmeci ortağı Kaan Kaner, Mimar Tunç Adanır da katıldı. Adanır, çalışmalarla ilgili sunum yaptı, çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Sunuma, hava yolu şirketleri, sivil havacılık temsilcileri ve personel de katıldı.

Mimar Tunç Adanır, yeni Ercan Havalimanı’nın, uluslararası en son sistem teknolojiye donatıldığını, kontrollerin de uluslararası denetim şirketleri tarafından yapıldığını kaydetti, bina, pist ve teknolojik yatırımları anlattı.

Arıklı: “Gurur duyulacak bir işletme olacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, burada yaptığı konuşmada, toplantıyı özellikle rica ettiğini, çünkü son günlerde haklı-haksız eleştiriler yapıldığını söyledi.

Arıklı, bu yüzden milletvekilleri dahil olmak üzere tüm kesimlere davet yaptıklarını, “yüklenici firma ile yüzleşin” dediklerini ama katılım olmadığını gördüğünü ifade etti.

“Gerçek yerine dedikoduyla iş yapmaya alışanların bu toplantıya önem vermediğini” ifade eden Arıklı, yeni Ercan açılana kadar her ay bu toplantıları yapacaklarını, isteyenlerin gelip istediğini sorabileceğini, cevaplarını alabileceğini söyledi.

Yer teslimi yapılmadan sözleşme süresinin başlayamadığını ifade eden Arıklı, askerin kaldırılması konusunda anlaştıklarını, gereken adımların önümüzdeki haftalarda atılacağını, gümrük binası, karakol binasının kendi mükellefiyetleri olduğunu anlattı.

“Yeni Ercan bitince KKTC’nin gurur duyacağı bir işletme olacağını” ifade eden Arıklı, “Yeni Ercan bitince devlete devredilecek, o yüzden her metrekaresi bizim için önemlidir, bu Taşyapı’nın değil KKTC’nin malıdır. Burada devlet için iyi bir gelir var, iyi bir anlaşma yapıldı, bu devletin en büyük yatırımdır” ifadelerini kullandı.

“20 Temmuz’a kadar bitmesi gerek”

Arıklı, “Keşke bütün yap-işlet-devret modeli böyle olabilse” diyerek, yeni Ercan’da devlet veya firma yüzünden gecikmeler olduğunu, ama bu tesisin inşaat kısmının 20 Temmuz’a kadar bitmesi gerektiğini vurguladı.

“Teknik cihazlar için anlayış gösterebiliriz ama bina kısmı bitmeli, lütfen gece gündüz demeyin çalışın, 20 Temmuz’a kaba binayı bitirelim. Kamuoyuna gururla gösterelim, 20 Temmuz’a bayram gibi girelim” diyen Arıklı, yeni Ercan bitince büyük gövdeli uçakların inebileceğini ve bilet fiyatlarının düşeceğini belirtti.

“Amacımız bilet fiyatlarının düşürülmesi”

“Yoksa bu bilet fiyatlarıyla ülkeye öğrenci de turist de getirmekte çok zorlanılacağını” ifade eden Arıklı, “Yeni uçak şirketi kurabilmek için de hummalı bir şekilde çalışıyoruz… KKTC’nin iç hat olarak ilan edilmesi için de Türkiye ile konuşuyoruz. Meseleyi bağımsızlığa kadar çekenler var ama amaçları üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Ama bizim amacımız bilet fiyatlarının düşürülmesi” şeklinde konuştu.

Haber: Emir Ertorun