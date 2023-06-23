Arıklı: “Pazar günü şapka düşecek, kel görünecek” /Üstel: “Ayrılmak isteyen ayrılabilir”

UBP-DP-YDP Hükümeti’nde ara seçim öncesinde ‘propaganda’ sancısı yaşandı.

“Muhalefeti özledim, hükümetle Katolik nikah kıymadık” diyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya UBP-DP-YDP Hükümeti Başbakanı Ünal Üstel, “Ayrılmak isteyen varsa, ayrılabilir. Hiçbir sıkıntımız yok” cevabını verdi.

Üstel’e ikinci kere yanıtlayan Arıklı ise UBP tabanı ve bazı milletvekillerinin ‘Verin bize 25’inci vekili bu partiden kurtulalım’ şeklinde propaganda yaptığını söyledi, “Bundan rahatsızız” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Arıklı, ara seçimin yapılacağı Pazar gününe işaret ederek, “Pazar günü şapka düşecek, kel görünecek” değerlendirmesinde bulundu.

Arıklı özetle şöyle devam etti: Hükümetin adı, Üstel Hükümeti… Kendisi ortaklarını seçebilir, istediğini Hükümet dışına alabilir. Kendisiyle sıkıntımız yok. Hükümetin gidişatından memnunuz. Ancak, taban ve bazı milletvekilleri propaganda yaparken ‘verin bize 25’inci vekilliği bu partiden kurtulalım’ diyorlar. Bu durum, tabanda ciddi rahatsızlık yaratıyor. Pazar günü şapka düşecek, kel görünecek.”

Üstel: “Erhan bey ayrılabilir”

ADA TV’de katıldığı programda Erhan Arıklı’nın söylemleri ve erken seçim iddialarına ilişkin konuşan Ünal Üstel, “Erhan Bey ayrılmak isterse ayrılabilir. Şimdi de ayrılabilir. Hiç sıkıntımız yok” dedi.

Üstel, “Biz koalisyon ortaklarımızla Mayıs ayından beridir beraberiz. Şu ana kadar hiçbir sıkıntımız olmadı. Ancak şimdi bir seçim arifesindeyiz. Dedikodu çok” şeklinde konuştu. “Ayrılmak isteyen varsa, ayrılabilir. Hiçbir sıkıntımız yok” söylemini yineleyen Üstel, “Bu ülke bugüne kadar ne çektiyse erken seçimden çekti. 9 senede 8 hükümet değişti” ifadelerini kullandı.