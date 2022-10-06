Arıklı: "İstifa yok"

Üst'El Hükümeti'nin küçük ortağı YDP'nin, koalisyondan çekildiği yönündeki iddialara Erhan Arıklı'dan yanıt geldi. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden "istifa yok" başlıklı bir açıklama yapan Arıklı, KKTC'ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel ile 2 saati aşkın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve "aralarındaki sorunları çözdüklerini" aktardı.

Arıklı, "Bu sorunları çözmeseydik, elbette ki Hükümetten ayrılmamız gündeme gelebilirdi" dediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiyeden dönen Sayın Başbakan ile başbaşa 2 saati aşkın bir toplantı yaptık ve yaşadığımız sıkıntıları görüştük. Netice de Sayın Başbakan ile aramızdaki bütün sorunları çözdük... Bu sorunları çözmeseydik, elbette ki Hükümetten ayrılmamız gündeme gelebilirdi. Hükümet ortakları olarak yarın tekrar bir araya gelip yerel seçimlerde izleyeceğimiz stratejiyi konuşacağız... Dolayısı ile sosyal medyada dolaşan istifa ettiğime dair haberler doğru değildir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur..."