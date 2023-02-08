Arıklı: İş araçlarının bulunduğu bir gemi İskenderun’a gidecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bugün içerisinde iş araçlarının bulunduğu bir geminin İskenderun’a gideceğini söyledi.

Arıklı, yarın itibariyle de bir geminin daha bölgeye ulaştırılmaya çalışılacağını ifade etti.

Uçak bulmakta sıkıntı yaşandığını dile getiren Arıklı, “Bugün Adana’ya uçak gönderecektik. Pegasus Havayolları şu an bu konuda çalışma yapılıyor” dedi.

Adıyaman’a uçak bulunduğu anda 10 gün boyunca her gün bölgeye uçak seferi düzenleneceğini aktaran Arıklı, “Ekipler günlerdir uyumuyor. Bunları değişeceğiz. Yatak, kalacak yer yok” şeklinde konuştu.

Arıklı, “Adıyaman’da ciddi tuvalet ihtiyacı var. Bu konuda Müteahhitler Birliğimiz adım attı. Türkiye’den alıp, bölgeye gönderiliyor” dedi.