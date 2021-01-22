Arıklı iddialı konuştu: "KKTC siz kabul etseniz de etmeseniz de tanınacak”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, KKTC’de yaşayan Türklerin kim olduğunu anlamak için Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasına bakmak gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın nasıl tanımladığını aktaran Arıklı, bugünkü konuşmalarda iki devletli çözüme Kosova modelini örnek olarak gösterdiklerini, ancak bir çok milletvekilinin buna karşı çıktığını, ancak bu modelin Kıbrıs için önerdikleri modele bire bir uyduğunu dile getirdi.

“KKTC siz kabul etseniz de etmeseniz de tanınacak” diyen Arıklı, konuşmasını “KKTC size rağmen yaşayacak” ifadeleriyle sonlandırdı.