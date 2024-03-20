Arif Bey Su Kemerlerinde yürütülen çalışmalar tamamlandı

İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin Arif Bey Su Kemerlerinde yürüttüğü çalışmaların tamamlandığı açıklandı.

İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay, yapım tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte, Mesarya bölgesinde Gaziköy yakınlarında bulunan tarihi Arif Bey Su Kemerleri'nin Yayla veya Çakıllı dere olarak da anılan akarsudan Ornuta Çiftliği’ne su taşıma amacıyla yapıldığını belirtti. Tuncay, kemerlerin, arazinin durumuna göre bazı yerlerde insan boyunu aşan yükseklikte, bazı yerlerde ise su arkı şeklinde olduğunu kaydetti.

İlk inşa edildiğinde yaklaşık 457 metre uzunluğunda olan tarihi Arif Bey Su Kemerlerinin, kalıntılar da dahil, 270 metrelik bölümü ve 69 kemerinin günümüze gelebildiğini ifade eden Tuncay, Arif Bey Su Kemerlerinde gerçekleştirilen başlıca müdahaleleri aktardı.

Tuncay, kemerlerde genel temizliğin yanı sıra tehlikeli asbest tüplerin çıkarıldığını, bitki örtüsünün kaldırıldığını, yapısal bütünlüğü güçlendirmek için taş duvarların yeniden inşa edildiğini, hava koşullarına ve erozyona karşı duvarların yeniden derzlendiğini belirtti. Tuncay, su kemeri kanalının içinde sıva işleri yapıldığını, yapısal esneklik için kemerlerin sağlamlaştırıldığını ve ziyaretçilerin bu esere erişilebilirlik önlemlerinin uygulanması çalışmaları yapıldığını anlattı.

Ali Tuncay, bu hayati müdahalelerin tamamlanmasıyla adanın geçmişteki ekonomik, sosyal ve kültürel hayatının simgesi olan önemli bir somut mirasın daha korunarak güvence altına alındığını kaydetti.

Tuncay ayrıca, Arif Bey Su Kemerlerindeki koruma çalışmasının, Avrupa Birliği’nin Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne sağladığı finansal katkı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının teknik desteğiyle gerçekleştirildiğini söyledi.