Arıdamı köyünde 10 dönüm anız ve balyalar yandı

Arıdamı köyünün kuzey kısmındaki dere yatağında dün çıkan yangında, 10 dönüm anız, yaklaşık 200 adet kare ve 100 adet rulo balya yandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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