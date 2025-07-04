Arhun: “Bu ay toplanacağız diye bir mecburiyetimiz yok”

İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle ilgili henüz resmi bir çağrı yapılmadığını belirterek, “İlla bu ay toplanacağız diye bir mecburiyetimiz yok” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Arhun, ne işçi ne devlet ne de işveren tarafının henüz Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu toplantıya çağırmadığını ifade etti.

“Bir beklenti var ama henüz bir çağrı yapılmadı” diyen Arhun, “Asgari ücretin belirlenmesi için daha 1 ay var” dedi, ay sonunda rakamın kararlaştırılıp ay başında yürürlüğe girmesinin olağan olduğunu kaydetti.

Gecikme olmadığını savunan Arhun, “Sendika olarak her türlü olasılığa hazırız. HP oranları çıktı, masaya gelecek unsurlardan biri de odur” ifadelerini kullandı.

Arhun, bu ay toplantı yapılmaması durumunda gelecek ay tüm projeksiyonların değişeceğini belirtti ve yineledi: “Her türlü olasılığa karşı hazırız.”