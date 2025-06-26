Arda Erkan asısına 11. Kite Surf etkinliği yapıldı

20-22 Haziran 2025 tarihleri arasında, “Başka Ardalar Ölmesin” sloganıyla gerçekleştirilen 11. Geleneksel Kite Surf Etkinliği, bu yıl da anlamlı mesajlarla dolu üç güne ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Heaven Surf Club’ın desteğiyle düzenlendi.

Kite surf tutkunlarını bir araya getiren bu özel organizasyon; uyuşturucu bağımlılığına karşı toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocuklarını ve gençleri spora yönlendirmek ve gençlerin enerjilerini doğru alanlara kanalize etmelerine katkı sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak gerçekleştiriliyor.

Bu yılki etkinlikte de, mavinin sonsuzluğunda kaybettiğimiz Arda’yı anmak, onun anısını yaşatmak ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için farkındalık yaratmak ön plandaydı. Etkinliğe katılan kite sörfçüler ve Arda severleri, hem Arda’yı mavinin derinliklerinde selamladı hem de uyuşturucuyla mücadelede sembolik bir duruş sergiledi.

Etkinlik organizasyon komitesi adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Onsuz geçen on yılda, Arda belki fiziksel olarak aramızda değil, ancak enerjisiyle gençlerimize, ailelerimize ve toplumumuza ışık tutmaya devam ediyor. Arda’nın hatırası, gençlerin sporla buluşmasına vesile oluyor. Amacımız; bir daha ‘Başka Ardalar’ kaybetmemek. Teşekkürler ARDA, her zaman kalbimizdesin’

Toplumun her kesiminden destek gören etkinlik, sadece spor değil, aynı zamanda farkındalık ve toplumsal sorumluluk bilinci ile örnek olmaya devam ediyor.