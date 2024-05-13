“Araştırma başlatıldı”  

Lefkoşa Devlet Hastanesi'de "orak anemisi" tedavisi gördüğü süreçte "yanlış kan" verilmesi üzerine hayatını kaybettiği açıklanan 56 yaşındaki Ayla Dalgalan’ın ölümüyle ilgili Sağlık Bakanlığı’nın araştırma başlattığı öğrenildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı Hakan Dinçüyrek, Dalgalan’ın hayatını kaybetmesinden önce, “hatalı kan verildiğinin” anlaşılmasının ardından araştırma talep ettiklerini söyledi.

Dinçyürek, “Araştırma henüz sonuçlanmadı, önüme herhangi bir bilgi gelmedi. Ama biz geçen haftadan, olayın olduğu an araştırma talep ettik” dedi.

“Orak anemisi” tedavisi gören Dalgalan’ın, tedavi sürecinde “yanlış kan verilmesi” üzerine hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

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