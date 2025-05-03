“Aramızdaki bağların düğümleneceği bir döneme doğru gidiyoruz”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis ve Cumhurbaşkanlığı binasını içerisinde barındıran yerleşkenin açılışında konuştu.

konuşmasına “Allah’ın rahmeti bereketi üzerinizde olsun” diyerek başladı, açılan binaların hayırlı olmasını diledi.

Numan Kurtulmuş yeni binaların açılışı ile ilgili konuşarak “Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye arasındaki bağların düğümleneceği bir döneme doğru gidiyoruz” dedi.

Numan Kurtulmuş konuşmasında sık sık “Kıbrıs Türk Devleti” ifadesini kullandı ve binaların açılmasının bir “irade beyanı” olduğunu iddia etti.

Numan Kurtulmuş ayrıca binalarla ilgili olarak “Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye adına Erdoğan’a şükranlarını” sundu.