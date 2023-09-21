Araçlarında uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kıbrıs polisi, Salı gecesi geç saatlerde rutin kontroller sırasında durdurduğu bir araçta bir kilodan fazla Hint keneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

Alithia gazetesi, polisin Salı gecesi Lefkoşa’da bir aracı durdurduğunu, yapılan arama sonrası araçta 1 kilo 224 gram Hint keneviri tipi uyuşturucu madde ele geçirildiğini yazdı.

Gazete, araçta ayrıca hassas terazi de bulunduğunu ve araçtaki 39 yaşındaki bir erkek ile 34 yaşındaki bir kadının ise tutuklandıklarını belirtirken 39 yaşındaki şahsın evinde daha sonra yapılan aramada ise 510 gram kokain ve 350 gram daha Hint keneviri ele geçirildiğini aktardı.