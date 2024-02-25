Lefkoşa19 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Aracında sopa taşıyan şahıs tutuklandı
Aracında sopa taşıyan şahıs tutuklandı

Aracında sopa taşıyan şahıs tutuklandı

Girne’de trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, 25 yaşındaki şahsın aracında bir ahşap sopayı kanunsuz olarak taşıdığı tespit edildi.

A+A-

Girne’de Cumartesi gecesi, saat 00.15’te Polatlı Sokak’ta trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, H.Ö’nün (E-25) kullanımındaki araçta bir ahşap sopayı kanunsuz olarak taşıdığı tespit edildi.

Polis açıklamasında, sopanın emare olarak alındığı ve bahse konu şahsın tutuklandığı belirtildi.

Bu haber toplam 96 defa okunmuştur