Aracında sopa taşıyan şahıs tutuklandı
Girne’de trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, 25 yaşındaki şahsın aracında bir ahşap sopayı kanunsuz olarak taşıdığı tespit edildi.
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Girne’de Cumartesi gecesi, saat 00.15’te Polatlı Sokak’ta trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, H.Ö’nün (E-25) kullanımındaki araçta bir ahşap sopayı kanunsuz olarak taşıdığı tespit edildi.
Polis açıklamasında, sopanın emare olarak alındığı ve bahse konu şahsın tutuklandığı belirtildi.
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