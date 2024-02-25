Aracında sopa taşıyan şahıs tutuklandı

Girne’de Cumartesi gecesi, saat 00.15’te Polatlı Sokak’ta trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, H.Ö’nün (E-25) kullanımındaki araçta bir ahşap sopayı kanunsuz olarak taşıdığı tespit edildi.

Polis açıklamasında, sopanın emare olarak alındığı ve bahse konu şahsın tutuklandığı belirtildi.