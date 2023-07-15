Aracında canlı mermi bulunan 1 kişi tutuklandı
İskele’de bir araçta yapılan aramada canlı mermi bulundu.
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İskele’de bir araçta yapılan aramada canlı mermi bulundu.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri araçta yaptığı aramada 3 adet 9 mm çapında canlı mermi bulundu, sürücü A.N.(E-45) tutuklandı.
Öte yandan İskele’de faaliyet gösteren Ceaser Resort isimli iş yerinin kiralama ofisinden 2 Temmuz’da 3 bin 690 USD, bin 710 STG, 2 bin 680 Euro ve 8 bin 500 TL nakit para çalınmasıyla ilgili soruşturmada zanlı olarak görülen ve aranan İ.A.(E-41), dün tutuklandı.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.
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