Aracında canlı mermi bulunan 1 kişi tutuklandı

İskele’de bir araçta yapılan aramada canlı mermi bulundu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri araçta yaptığı aramada 3 adet 9 mm çapında canlı mermi bulundu, sürücü A.N.(E-45) tutuklandı.

Öte yandan İskele’de faaliyet gösteren Ceaser Resort isimli iş yerinin kiralama ofisinden 2 Temmuz’da 3 bin 690 USD, bin 710 STG, 2 bin 680 Euro ve 8 bin 500 TL nakit para çalınmasıyla ilgili soruşturmada zanlı olarak görülen ve aranan İ.A.(E-41), dün tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.