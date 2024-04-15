“Aracında 6 gram hintkeneviri ve 1120 TL para bulundu”

Lefkoşa’da, aracında uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan N.İ. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin detayları aktaran polis, zanlının Pazartesi günü sabaha karşı saat 01.30 sıralarında Lefkoşa’da trafik ekipleri tarafından tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının aracında yapılan aramada ön yolcu koltuğunun üzerinde bulunan bel çantasında 9 ayrı kâğıda sarılı 6 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, arka koltukta içerisinde uyuşturucu bulunan bir adet sarma sigara, bin 120 TL nakit paranın bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, zanlının aracının ve cep telefonunun emare olarak alındığını belirtti.

Polis, ele geçirilen uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.