Araç yayaya çarptı

Güzelyurt Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bugün meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki Ayşenaz Kaya yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde 30 yaşındaki Mehmet Nişancı, yönetimindeki ZRU 846 plakalı araç ile yolu yaya olarak geçmeye çalışan 25 yaşındaki Ayşenaz Kaya’ya çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Ayşenaz Kaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaya’nın tedavisi devam ediyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.