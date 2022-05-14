Araç trafiğini yöneten polise çarpan alkollü sürücü tutuklandı

Lefkoşa'da dün akşam trafik ışıklarında araçların geçişlerini yöneten polisin 'dur' emrine uymayan ve 258 mlgr alkollü olduğu tespit edilen 42 yaşındaki araç sürücüsü Fatih Ulaş, aracıyla birlikte polis memuruna çarptı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün akşam saat 22.30 sıralarında Lefkoşa'da Atatürk Spor Salonu'nun olduğu bölgedeki trafik ışıklarında araçların geçişlerini yöneten polisin 'dur' emrine uymayan ve 258 mlgr alkollü olduğu tespit edilen 42 yaşındaki araç sürücüsü Fatih Ulaş, EU 335 plakalı aracı ile polis memuruna çarptı.

Kazada hafif şekilde yaralanan polis memuru hataneye kaldırıldı. Kazaya sebep olan araç sürücüsü ise tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.