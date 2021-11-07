Araç dere yatağına düştü
Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde Bugün saat 12.30 sularında Erülkü Süpermarket yakınlarında meydana gelen kazada iki araç çarpıştı, araçlardan biri dere yatağına düştü.
Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde Bugün saat 12.30 sularında Erülkü Süpermarket yakınlarında meydana gelen kazada iki araç çarpıştı, araçlardan biri dere yatağına düştü.
Kazada yaralanan olmadı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki Emrah Taşkın yönetimindeki FK 571 plakalı araç çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde Gazimağusa’ya doğru seyrettiği sırada dikkatsizce sağ şeride geçmeye çalışmış, o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Osman Sevrim yönetimindeki FC 465 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmıştı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yolun solundan çıkan FK 571 plakalı araç Erülkü Süpermarket’in korkuluklarına çarpıp yaklaşık 1.5 metre derinliğindeki dere yatağına düştü.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.