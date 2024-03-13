“Arabanın motorundan 25 gram hintkeneviri çıktı”

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda aracında yapılan aramada uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan E.E. Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran polis, zanlının Salı günü saat 22.30 sıralarında aracıyla Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda seyrederken, tespit edilerek, durdurulduğunu söyledi.

Polis, yapılan aramada aracın motor kısmında naylona sarılı 25 gram hintkeneviri bulduklarını açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde maddeyi 12 Mart’ta aranan bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı.

Polis, aynı gün zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını ifade etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddeniz analize gönderileceğini, aranan bir şahıs olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.