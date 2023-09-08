Araba ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı
Mağusa’da meydana gelen kazada araba ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
A+A-
Mağusa’da meydana gelen kazada araba ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Perşembe akşamı saat 23.00 sıralarında, Mağusa’da Sincan Sokak üzerinde meydana geldi.
19 yaşındaki Deniz Abdullah Nalbant, yönetimindeki araçla seyrettiği sırada araçlara öncelik hakkı vermeden sağa döndüğü sırada karşı istikametten gelen 21 yaşındaki Talha Masood’un yönetimindeki motosiklete çarptı.
Çarpışma sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Masood, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sağ ayak femur kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bu haber toplam 191 defa okunmuştur