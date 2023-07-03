25 Haziran tarihinde yapılan Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçim resmi sonuçları Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun duyurduğu resmi sonuçlara göre, Sami Özuslu Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) Milletvekili seçilirken, Lefkoşa/Yenicami Mahallesi Muhtarı ise Selim Özdemir oldu.

Milletvekilliği ara seçimlerinde 210 bin 121 toplam seçmenden, 62 bin 663 seçmen oy kullandı. Geçerli oy pusulası sayısının 60 bin 164 olduğu ara seçimlerde, katılım oranı yüzde 29.82 olarak belirlendi.

Seçimlerde oy pusulası sırasına göre, Toplumcu Demokrasi Partisi 749, Ulusal Birlik Partisi 22 bin 842, Cumhuriyetçi Türk Partisi 26 bin 327, Yeniden Doğuş Partisi 2 bin 804, Demokrat Parti 3 bin 971, Bağımsızlık Yolu 781, Bağımsız adaylardan; Çetin Sadeli 498, Abdullah Korkmazhan 771, Alper Özsakınç 117, Talip Sancar 517, Meriç Erülkü 296, Mert Taşkın 408, Nazım Özsever 83 oy aldı.

Lefkoşa Yenicami Mahallesi muhtarlığı için toplam seçmen sayısının 968 olduğu seçimlerde, 430 seçmen oy kullandı. Geçerli oy pusulası sayısının 425 olduğu seçimlerde, katılım oranı yüzde 44.42 olarak belirlendi.

Muhtarlık seçiminde, Selim Özdemir 132, Adnan Getirmez 108, Mehmet Çamır 105, Mehmet Yumuşak 80 oy aldı.