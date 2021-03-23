Ara bölgede kadın cesedi bulundu
Akıncılar, Kiracıköy köyleri arasındaki ara bölgede kadın cesedi bulundu.
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Akıncılar, Kiracıköy köyleri arasındaki ara bölgede kadın cesedi bulundu.
Kadının kimliği henüz belirlenmezken, kadının darp edildiği, başka yerde öldürülüp bulunduğu yere götürüldüğü düşünülüyor.
32 yaşındaki Mısır uyruklu bir kişinin önceden cinayet şüphesiyle tutuklandığı iddia edildi.
Söz konusu cesedi tarlayı süren bir çiftçi bulurken, Kıbrıs Rum polisinin olay yerinde çalışmaları sürüyor.
BM yetkilileri de olay yerinde…
Fotoğraf: Christos Theodorides (Cyprus Mail)
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